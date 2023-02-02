Тюменцев наградят штрафами за курение у подъездов, кафешек, магазинов и на остановках Фото: Татьяна Коркина

Курение сигарет и никотиносодержащей продукции у подъездов, кафе и магазинов отныне в Тюменской области под запретом. Такие поправки в региональный закон «О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей» приняли сегодня, 2 февраля 2023 года, депутаты областной думы на очередном заседании.

Курить будет нельзя на остановках и вблизи них на расстоянии пяти метров, у подъездов на расстоянии 15 метров (исключая специально выделенные места), в подземных и надземных пешеходных переходах, у входов в кафешки, магазины и на предприятия бытовых услуг.

Людям, нарушившим этот запрет, может грозить штраф от 500 рублей до 1 тысячи.

Ранее мы сообщали, что новый запрет для тюменских курильщиков должны были рассмотреть в областной думе. Антитабачный законопроект предусматривает запрет на курение вблизи подъездов, у входов в торговые центры и кафе, на остановках общественного транспорта, также в надземных и подземных пешеходных переходах.