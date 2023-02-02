В Тюмени очевидцы сфотографировали застрявший в перилах труп выпавшего из окна мужчины

Фото: паблик "ЧП Тюмень ЧС"

В Тюмени сегодня, 2 февраля 2023 года, на ул. Геологоразведчиков из окна выпал мужчина. Труп пострадавшего нашли на перилах местные жители, сообщает портал «Мегатюмень».

По данным пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил 2 февраля в 11.46, и через 11 минут бригада была уже на месте. Правда, медикам оставалось лишь констатировать смерть пациента.

Ранее мы сообщали о том, что в Тюмени во время шумного веселья из окна выпал пьяный мужчина.