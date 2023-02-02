В Тюмени виновник ДТП выплатит 200 тысяч обезображенному после ДТП мужчине на пластическую операцию Фото: Татьяна Коркина

Ровно двести тысяч рублей в качестве морального вреда выплатит житель Тюмени Руслан М. молодому человеку Валерию Г. за травмы, которые тот получил в результате ДТП. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, Ленинский район частично удовлетворил иск пострадавшего в аварии мужчины.

По данным из материалов гражданского дела, 4 февраля 2021 года на ул. Алебашевской в Тюмени водитель «Шкоды-Октавия» Руслан М. нарушил правила дорожного движения и врезался в «Дэу-Нексия», которой управлял Валерий. Руслана признали виновным в аварии и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В момент аварии Валерий ударился головой о лобовуху и получил глубокие раны на лице. В травматологии мужчине зашили 15-сантиметровую рану от правого глаза до нижней части щеки и вытащили из кожи битое стекло. После травмы он стал плохо слышать.

По словам потерпевшего, у него до сих пор немеет правая щека, нарушена симметрия лица, а шрам уродует его внешность. Для того чтобы избавиться от шрама, ему нужна дорогостоящая пластическая операция, на которую у него нет денег. Валерий просил суд взыскать с ответчика полмиллиона рублей компенсации морального вреда.

Сам виновник ДТП заявил, что если бы Валерий был пристегнут ремнями безопасности, он не получил бы таких травм.