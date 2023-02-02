В кино с Тюменским филармоническим оркестром!

Фото: Архив Тюменского концертно-театрального объединения

Тюменский филармонический оркестр – коллектив, который пользуется любовью и уважением тюменских поклонников классического музыкального искусства. Насыщенная творческая жизнь оркестра связана не только с регулярными выступлениями в Концертном зале Тюменской филармонии, но и с гастрольными поездками.

В декабре 2022 года состоялись успешные выступления коллектива в Москве и Санкт-Петербурге. В поездке оркестр сопровождала съемочная группа, результатом работы которой стал документальный фильм «ТФО. По-новому».

Тюменское концертно-театральное объединение приглашает 10 февраля в кинотеатр «Киномакс» (ТЦ «Кристалл») на премьеру фильма, которая пройдет в рамках творческой встречи. Художественный руководитель и главный дирижер ТФО Юрий Медяник представит фильм, посвященный выступлениям оркестра в московском зале «Зарядье» и Концертном зале Мариинского театра, ответит на вопросы зрителей.

Юрий Медяник известен в России и за рубежом как дирижер и мультиинструменталист-виртуоз (баянист, скрипач и бандонеонист). Он является основателем двух коллективов – Emotion Orchestra и Pluri_Art Orchestra, с 2017 года возглавляет оркестр ВГТРК, является дирижером телевизионного шоу «Синяя птица» на канале «Россия-1».

Фото: Архив Тюменского концертно-театрального объединения

В творческом багаже музыканта обширная гастрольная деятельность и сотрудничество с оркестрами в России, Израиле, Болгарии, Таиланде. С августа 2022 года Юрий Медяник возглавляет Тюменский филармонический оркестр.

Фото: Архив Тюменского концертно-театрального объединения

В рамках творческой встречи музыканты оркестра исполнят несколько музыкальных произведений, а также будут готовы вступить в диалог со слушателями.

Фото: Архив Тюменского концертно-театрального объединения

В концертной программе примут участие:

- струнный квартет ТФО;

- ансамбль медных духовых инструментов «Брасс»;

- дуэт ударных инструментов «Мока».

Творческая встреча и премьера фильма состоятся 10 февраля в 19.00 в зале № 7 кинотеатра «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл»). Приобрести билеты можно по ссылке. При покупке билетов действует Пушкинская карта.