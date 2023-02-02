Экс-сотрудника тюменского СК Павла Шадрина отправили в колонию на 9 лет за гибель двух рабочих Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Девять лет в колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на 2 года 10 месяцев получил теперь уже бывший майор юстиции Павел Шадрин, который признан виновным в управлении автомобилем в пьяном виде, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года пьяный Шадрин ехал за рулем своего BMW. На путепроводе на ул. Федюнинского в Тюмени он сбил двух работников дорожной службы, которые впоследствии скончались на месте происшествия.

Ленинский районный суд лишил Павла Шадрина специального звания «майор юстиции». Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован.

Ранее прокурор запросил 9,5 лет колонии для экс-силовика, насмерть сбившего дорожных рабочих в Тюмени.