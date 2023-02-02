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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 7:08

В Заводоуковске после смерти девочки на пешеходном переходе установили электрическое освещение

Суд удовлетворил иск прокурора
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Заводоуковске после смерти девочки на пешеходном переходе установили электрическое освещение

В Заводоуковске после смерти девочки на пешеходном переходе установили электрическое освещение

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюменской области после гибели девочки на нерегулируемом пешеходном переходе на автодороге Заводоуковск – Упорово установили стационарное электрическое освещение. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, проверку по факту двух смертельных ДТП, которые произошли в 2020 году, провела Заводоуковская межрайонная прокуратура.

Установлено, что около дома № 47 на улице Энергетиков в Заводоуковске не было стационарного электрического освещения, которое обеспечивало бы безопасное пересечение проезжей части. В интересах людей межрайонная прокуратура обратилась в суд с заявлением обязать ГУС Тюменской области организовать освещение на указанном переходе.

В июне 2022 года Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени насмерть задавили женщину на пешеходном переходе.