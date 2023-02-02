Депутат Тюменской областной думы Николай Руссу досрочно сложил полномочия

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Депутаты Тюменской областной думы поддержали решение коллеги по цеху Николая Руссу досрочно сложить полномочия. Правда, самого народного избранника на пленарном заседании не было.

Как отметил первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов, компания Руссу «Мостострой-11» получила большой объем работ на Дальнем Востоке, на БАМе, и ему предстоит много командировок, в связи с чем на теперь уже экс-депутата кратно увеличится нагрузка.

– Николай Александрович сделал выбор не только в пользу производственных, но и государственных задач, – подчеркнул Андрей Артюхов.

Напомним, Николай Руссу являлся депутатом VI и VII созывов, членом комитета по бюджету, налогам и финансам. Является генеральным директором ОАО «Мостострой-11», которое занимается строительством мостов и путепроводов.