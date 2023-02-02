В Тюменской области превалируют вирусы группы A и B в структуре циркулирующей инфекции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирусы группы А и В превалируют в Тюменской области в структуре циркулирующих вирусов. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным ведомства, за неделю с 23 по 29 января 2023 года в регионе незначительно выросла заболеваемость населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Рост составил 4,4%, однако заболеваемость ниже эпидемического порога на 11,19%/

По итогам четвертой недели 2023 года в Тюменской области также выросла заболеваемость коронавирусом на 19. На 100 тысяч населения показатель заболеваемости составил 41,56. Ситуация по заболеваемости находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с наступлением холодов начинается сезон заболеваний и простуд. «Комсомолка» рассказывает, как правильно проводить профилактику гриппа и как оградить себя и детей от простуды.