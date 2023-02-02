В Тюменской области запланировано около 300 мероприятий к 80-летию Сталинградской битвы

В Тюменской области запланированы около 300 мероприятий к 80-летию Сталинградской битвы Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в Тюменской области запланировано около 300 мероприятий, включая викторины, выставки, уроки мужества и конкурсы чтецов. В честь этого события сегодня, 2 февраля 2023 года, в муниципалитетах пройдут патриотические акции и митинги-концерты.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, в этот день мы вспоминаем всех, кто храбро сражался на поле боя и работал на трудовом фронте.

– Благодарим ветеранов за отвагу, самоотверженность и смелость. Важную роль в этом масштабном противостоянии армий сыграли воинские подразделения, сформированные в Тюмени и других сибирских городах. Сейчас наши земляки вместе с товарищами по оружию в зоне специальной военной операции повторяют подвиги отцов и дедов, – отметил Александр Моор.

По его словам, Сталинградская битва – это событие, которое круто изменило ход Великой Отечественной войны. Она стала переломным сражением на пути к победе над нацистской Германией.