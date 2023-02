В Тюмени 2 февраля 2023 чуть похолодает, но ненадолго Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 2 февраля 2023 года, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11…-16 C, при прояснении до -22 C, днем -5…-10 C, местами -10…-15 C.

Погода 2 февраля 2023 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 2 февраля (20 января по старому стилю) день Евфимия Великого (или Евфимия Благодушного или Ефимия-схимника), жившего в V веке. На Руси его прозвали Ефимом, поэтому день называется Ефимов день. На Руси крестьяне считали, что февраль – месяц метелей. Они приговаривали: «Вьюги да метели под февраль налетели».

В этот день можно было предсказать погоду на Масленицу. Если 2 февраля мела метель, значит, метели будут весной. Однако если в полдень светило солнце, значит, будет дождливое лето. Если 2 февраля дул ветер, значит, весь год будет сырым.