В Тюмени гибэдэдэшники посреди ночи устроили погоню за пьяным водителем

Фото: скриншот с видео Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Десять суток ареста. Именно столько получил 27-летний житель Тюмени, водитель автомобиля «Пежо» за то, что не остановился по требованию автоинспекторов в районе перекрестка улиц Дружбы и Мельникайте. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, патруль стал преследовать молодого человека, который игнорировал требования гибэдэдэшников остановиться.

Благо около четырех часов утра на дорогах было мало транспорта. Нарушитель проехал два перекрестка (Мельникайте – Харьковская и Мельникайте – 50 лет Октября) на красный свет, При подъезде к улице Республики «Пежо» стало разворачивать на дороге, после чего автомобиль врезался в бордюр.

Водителя задержали. Как оказалось, он был пьян: результаты алкотестера показали 0,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В декабре 2022 года его уже останавливали за пьяное вождение, однако должных выводов он не сделал. После попойки с другом молодой человек отвез его на работу, но сам не успел вернуться домой.

По решению суда молодой человек получил 10 суток административного ареста за неподчинение законным требованиям инспекторов ДПС.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменец, преследуемый автоинспекторами ДПС, снес дорожный знак на авто.