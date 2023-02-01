Власти запретили тюменцам младше 14 лет гулять с собаками крупных пород Фото: Татьяна Коркина

Тюменские власти запретили детям младше 14 лет гулять с собаками крупных пород. А это животные от 40 и более сантиметров в холке. Соответствующие требования по содержанию домашних животных опубликовали на сайте правительства Тюменской области.

Дополнительные требования к выгулу заключаются не только в этом, но и в выгуле двух собак крупных пород одновременно одним человеком. Запрещается выводить пса любой породы без привязки к размеру на улицу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также собаки выше 20 сантиметров в холке во время пути на место выгула и обратно должны обязательно находиться на поводке и в наморднике.