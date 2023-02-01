«Мостострой-11» выплатит полмиллиона рублей разбившему голову арматурщику во время работы в Тюмени

Фото: Государственная инспекция труда Тюменской области

Полмиллиона рублей компенсации морального вреда выплатит АО «Мостострой-11» жителю Тюмени, арматурщику третьего разряда в филиале предприятия Александру К. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, исковые требования прокуратуры в интересах мужчины удовлетворил Ленинский районный суд.

Из материалов дела следует, что 18 августа 2022 года около 15 часов во время натяжения тента на железобетонную балку Александр оступился и упал в камеру для бетонирования железобетонных балок с почти двухметровой высоты. Неотложка госпитализировала мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести, переломом затылка, контузией лобной доли справа и ушибом мягких тканей затылка. Травма тяжелая. По заключению медиков, во время несчастного случая мужчина был трезв.

По заключению государственного инспектора труда, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Так, в технологической карте филиала предприятия не прописаны мероприятия по профилактике падения в камеру для бетонирования железобетонных балок, не было защитных ограждений опасного участка. Кроме того, в «Мостострой-11» не было контроля за выполнением работ.

Когда Ленинский районный суд выносил решение, он принял во внимание то, что истец страдает, лечится и проходит реабилитацию. Из-за тяжелой травмы головы он ограничен в физических возможностях в быту, но предприятие отказалось добровольно компенсировать ему моральный вред.