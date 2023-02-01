За прошлый год тысячи тюменских школьников усвоили правила электробезопасности на открытых уроках

Фото: Анна Галимова

Более 460 уроков по изучению азов электробезопасности и энергосбережения провели энергетики в 2022 году. Специалисты компании «Россети Тюмень» провели занятия в 75 населенных пунктах Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО (включая Тюмень, Тобольск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и Сургут) для 26 тысяч детей и 1,6 тысячи взрослых.

Уроки проходили в школах и детских садах, спортивных и культурных учреждениях, в оздоровительных и пришкольных лагерях. Кроме того, на базе санаториев «Витязь» и «Серебряный бор» энергокомпания реализовала детский проект «Энергосмена», посвященный вопросам электробезопасности и погружения в профессию.

С помощью мультимедийных презентаций и тематических видеороликов энергетики знакомят ребят с принципами энергосбережения и правилами электробезопасности, уделяя особое внимание правилам поведения вблизи подстанций и линий электропередачи. Традиционно участниками таких уроков становятся и бойцы студотряда «Энергетик», которые не так давно сами посещали занятия в качестве учеников.

Отметим, что компания уделяет существенное внимание профилактике электротравматизма сторонних лиц. Ключевым результатом непрерывной превентивной работы в этом направлении является отсутствие несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах.