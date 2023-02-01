В Тюмени на две недели перекроют участок дороги на улице Пригородной из-за ремонта канализации

В Тюмени на две недели перекроют участок по улице Пригородной из-за ремонта канализации Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 10 по 22 февраля 2023 года транспорту запретят ездить по улице Пригородной на участке от дома № 1 до здания № 47. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с реконструкцией напорных канализационных коллекторов. Объезжать закрытый участок можно будет по улицам Чекистов и Алексея Маресьева.

Схема перекрытия Фото: Тюмень - наш дом

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени после жалоб горожан скорректировали движение транспорта.