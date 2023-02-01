Житель Тобольска отомстил начальнику за невыплату зарплаты, угнав у него грузовой автомобиль Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 30-летнего мужчины, который подозревается в мошенничестве с использованием платежных карт. Как сообщили в пресс-службе МВД России, о преступлении рассказал 43-летний бизнесмен. По его словам, он на некоторое время передал ключи от малотоннажного грузового автомобиля своему работнику, но по окончании оговоренного срока тот машину так и не вернул. Более того, он перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 550 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что подозреваемый скрылся в Тюмени. Его задержали в съемной квартире на улице Локомотивной.

Свою вину он полностью признал и рассказал, что решился на такой шаг из-за того, что работодатель вовремя ему не платил зарплату. Уже в Тюмени он продал машину за 190 тысяч рублей, после чего остался жить в городе. Вырученные деньги он потратил на себя любимого, а транспорт полицейские нашли в Сургуте. Сейчас его вернули бизнесмену.

Подозреваемый находится под подпиской о невызде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», пьяный работник автомойки угнал машину начальника. В угнанном автомобиле мужчина устроил пьянку.