В Тюмени на 30 лет Победы, 45 молодой парень получил в ДТП травму головы Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени накануне, 31 января 2023 года, произошла авария на улице 30 лет Победы, 45, в которой пострадал 19-летний пассажир «Лады». По информации Госавтоинспекции Тюменской области, водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением автомобиля и въехал в опору освещения.

Оказалось, что у юноши, сверстника пострадавшего 19-летнего пассажира, нет водительских прав. Его пассажир получил травму головы.

Авария на 30 лет Победы Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В ГИБДД напомнили, что управление транспортом водителем без водительских прав – это грубое нарушение ПДД. В этом случае отсутствие навыков вождения привело к ДТП и ранению человека.

Сейчас в Госавтоинспекции проводят проверку.