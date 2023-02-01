В Тюмени ищут хозяев медведя и зайца-беспризорника, «гуляющих» по Затюменскому экопарку

В Тюмени ищут хозяев медведя-беспризорника, «гуляющего» по Затюменскому экопарку Фото: Тюмень - наш дом

В лесопарке «Затюменский», который находится в Калининском административном округе Тюмени, нашли бесхозные деревянные арт-объекты: медведя, зайца и кабана. Как сообщили в управе КАО, разместившему этих зверюшек человеку нужно обратиться в управу Калининского административного округа администрации Тюмени по адресу: ул. Луначарского, 61, каб. 304. Телефон: 43-29-38.

Если хозяин этих бесхозных «животных» не найдется, управа начнет работу в соответствии с Порядком выявления, постановки на учет и обслуживания бесхозяйных вещей, приема и хранения находок на территории города Тюмени.

Напомним, в 2018 году в лесопарке «Затюменский» демонтировали деревянных птиц и гнезда. Арт-объекты не соответствовали техническому заданию. Фигуры, которые должны были стать одной из главных достопримечательностей парка, подрядчик убрал за счет собственных средств и не получил вознаграждения за эту часть работы.