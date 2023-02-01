В Тюмени закупщику паленой водки, от которой умерли 10 человек, продлили проживание в СИЗО Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 40-летнего Рафига Г., который обвиняется в хранении, перевозке, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, он будет сидеть в СИЗО до 26 марта 2023 года.

По данным ведомства, с августа по декабрь 2021 года обвиняемый в составе группы перевозил в Тюменскую области паленый алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В последующем он продавал этот алкоголь в Тюмени, из-за чего с 1 по 8 января 2022 года контрафактом отравились 10 человек.

Однако вину в преступлении Рафиг по-прежнему не признает. Напомним, ранее в Тюмени на 5,5 лет осудили закупщика паленого алкоголя, по вине которого умерли 10 человек.