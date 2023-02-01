В Тюмени убивших родственника палкой двоих мужчин оставили в СИЗО до 27 февраля 2023 года

В Тюмени убивших родственника палкой двоих мужчин оставили в СИЗО до 27 февраля 2023 Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени Ленинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего Холмахмада Е. и 32-летнего Мухамаджона Р., которые обвиняются в убийстве по предварительному сговору. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, они будут находиться в СИЗО по 27 февраля 2023 года.

Следователи искали труп с 30 августа Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Из материалов, представленных суду, известно, что 28 августа 2022 года молодые люди, находясь в квартире на улице Геологоразведчиков, решили убить 26-летнего родственника, с которым у них был конфликт. Когда тот вошел в квартиру, они вооружились палкой и избили ею мужчину по голове. Когда обвиняемые поняли, что тот умер, они оставили убитого в квартире, а на следующее утро избавились от тела.

Поиски следователей Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

По данным следствия, 30 августа 2022 года в полицию сообщили об исчезновении 26-летнего тюменца, пропавшего два дня назад. Во время расследования уголовного дела по статье «Убийство» стало известно, что молодой человек встречался с двумя родственниками. Они признались, что убили парня и рассказали о подробностях и обстоятельствах преступления.