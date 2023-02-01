Убивший выстрелом в спину ФСБшника житель Тюменской области останется в СИЗО до 4 марта

Убивший выстрелом в спину односельчанину житель Тюменской области останется в СИЗО до 4 марта Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Центральный районный суд продлил меру пресечения в виде содержания в СИЗО 42-летнему Александру С., который обвиняется в убийстве. Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области, суд решил, что под стражей он будет сидеть до 4 марта 2023 года.

Из материалов уголовного дела известно, что 3 декабря 2022 года Александр находился на участке лесополосы около села Бухтал Нижнетавдинского района. В близкого расстояния он выстрелил из «огнестрела» в спину мужчины, сотрудника ФСБ, после чего пострадавший скончался на следующий день в областной больнице № 2.

Однако свою вину Александр не признает, хотя его причастность к преступлению доказана свидетелями, экспертизами и другими доказательствами.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что 6 декабря 2022 года суд отправил Александра под стражу.