В Тюмени волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов-земляков

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Маскировочные сети плетут добровольцы для бойцов Тюменской области. На новогодних праздниках волонтеры решили превратить лестничную площадку подъезда в мини-цех, где активно работают все желающие – причем не только из этого дома, но даже из соседних домов и микрорайонов, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Волонтер Анастасия Левинова рассказала о плетении маскировочных сетей и поделилась планами по развитию этой деятельности. Кстати, первую «зимнюю» сеть уже отправили бойцам, благодаря помощи сотрудников центра «Аванпост».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюменской области 30 «Катюш» объединились, чтобы шить носки и термобелье для мобилизованных бойцов. Все женщины, можно сказать, по-армейски слаженная бригада.