В Тюмени у бездомного папаши, не платившего алименты на содержание сына, отобрали гараж

Фото: УФССП по Тюменской области

В Тюмени судебные приставы составили необходимую документацию на арест гаража 39-летнего местного жителя. Дело в том, что после развода с женой мужчина оставил женщине сына, но долгое время не выплачивал семье алименты. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области, долг превысил 300 тысяч рублей.

Платить мужчине нечем, так как он нигде официально не работает. Собственного жилья у него тоже нет: живет он только у девушек, с которыми знакомится. Должник постоянно меняет место жительства, выбирая, в основном, пригород Тюмени. Нет у него и машины, зато есть гараж. Мужчину уведомили, что при неуплате алиментов гараж арестуют в счет погашения алиментов в пользу сына, однако никакой реакции от папаши не последовало.

В результате судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых составил всю необходимую документацию по аресту гаража. После того, как гараж оценят и продадут, необходимую сумму направят на счет взыскателя.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменца, не платившего алименты своим детям, отправили в колонию.