Четырежды судимого за пьяную езду жителя Тюменской области отправили в колонию на 10 месяцев Фото: Татьяна Коркина

Десять месяцев проведет в колонии общего режима и три года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Таково наказание для 38-летнего жителя Армизонского района, который признан виновным в управлении автомобилем в пьяном виде, будучи судимым. Как сообщили в областной прокуратуре, соответствующее решение вынес Бердюжский районный суд.

Суд установил, что мужчину аж трижды привлекали к уголовной ответственности за «пьяное» вождение в 2018, 2019 и 2020 годах. В марте 2022 года он, будучи пьяным, разъезжал по селу Армизонское на отцовском автомобиле «КАМАЗ-55102». Однако его задержали сотрудники дорожно-патрульной службы. Приговор пока в законную силу не вступил.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюмени 20-летнего любителя пьяной езды отправили в колонию на восемь месяцев. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Бывает, что отправляют и в колонию строгого режима. Так, 37-летний житель Тюмени 14 месяцев проведет в колонии строгого режима за езду в пьяном виде в селе Нижняя Тавда. Кроме того, ему еще три года нельзя будет садиться за руль.