В Ишимском районе разнорабочий пробрался на ферму и пытался стащить со склада мясо Фото: Татьяна Коркина

В Ишимском районе возбуждено уголовное дело против 53-летнего ранее судимого разнорабочего фермерского хозяйства, который подозревается в краже мяса. Как сообщили в УМВД по Тюменской области, в полицию обратился представитель хозяйства, который поведал, что на его территории кто-то пытается похитить мясо.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место происшествия и выяснили, что мясо крупного рогатого скота хранилось на складе фермерского хозяйства. Подозреваемый понял, что можно без труда пробраться в подсобку и стащить 30 килограммов мяса, чтобы потом его продать. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Сейчас, похоже, уже бывший работник фермерского хозяйства задержан.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», житель Тюмени украл из морозилки друга 20 килограммов мяса и продавал его частями местным жителям. Похожая ситуация произошла и с другим тюменцем. В преддверии Нового года мужчина, уходя из дома друга, незаметно унес с собой 30 килограммов говядины.