Более семи тысяч исследований провели в ярковской больнице №24 на новом аппарате УЗИ в 2022 году Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В ярковской областной больнице №24 в 2022 году проведено более 7 тысяч диагностических исследований на новом аппарате УЗИ, купленном в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, чаще всего на оборудовании проводили эхокардиографию, УЗИ брюшной полости, почек щитовидки и молочной железы. Также проводились многочисленные исследования органов малого таза, головного мозга и предстательной железы.

По словам врача ультразвукового исследования Евгения Башмакова, каждый день на новом аппарате проводятся около 40 диагностических процедур. Благодаря высокому качеству, четкости и возможностям аппарата, случаи выявления патологий значительно увеличились.

- К примеру, по результатам УЗИ молочных желез и малого таза за последний год на дообследования были направлены более трехсот человек, из которых у 24 были выявлены высокие риски предраковых заболеваний, а у 16 – диагностированы онкологические заболевания, - рассказала Евгения Башмакова.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что новая ультразвуковая диагностическая медицинская система экспертного класса начала работает в многопрофильном консультативно-диагностическом центре. Новое оборудование поступило в рамках развития кардиологии и реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». По словам врача УЗД Михаила Терёшина, аппарат УЗИ оснащён тремя мультичастотными датчиками и всеми видами допплера (позволяет получить полную информацию о сосуде).