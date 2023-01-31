В Областной больнице №3 Тюмени людей с сердечной недостаточностью лечат на уникальном оборудовании Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Областной больнице №3 Тюмени год назад, в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», появился ангиографический аппарат последнего поколения, предназначенный для визуализации сердца и сосудов. За это время рентгенэндоваскулярные хирурги провели более тысячи процедур на сердце и сосудах, из которых около 400 – лечебные. Это стентирование коронарных артерий, имплантация электрокардиостимуляторов, эмболизация маточных артерий и тромбэкстракция.

При помощи ангиографа врачи выполняют лечебные и диагностические процедуры: эмболизацию маточных артерий при миоме матки, извлечение тромбов из артерий головного мозга при остром инсульте или из коронарных артерий при инфаркте, стентирование или ангиопластику. Помимо этого, новое оборудование используют для исследований сердца в амбулаторных условиях. Ангиографию сосудов сердца проводят через небольшой прокол лучевой артерии на запястье с минимальной кровопотерей и послеоперационными рисками.

По словам главного врача областной больницы №3 Дмитрия Бойко, коронароангиография – это высокотехнологичный и наиболее информативный вид медицинской помощи людям с сердечной недостаточностью или нарушением ритма.

- Исследование показано пациентам с подозрением на стенокардию или ишемическую болезнь сердца. Областная больница № 3 одна из первых в Тюменской области организовала ангиографическое исследование в амбулаторных условиях - ближе и удобнее для пациента, - рассказал он.

Сейчас амбулаторную коронароангиографию ежедневно проходят около пяти пациентов.