Сотрудники тюменских IT-компаний могут рассчитывать на жилищный кредит на льготных условиях Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

В Тюменской области сотрудники всех аккредитованных IT-компаний могут взять жилищный кредит на льготных условиях по ставке не более 5% годовых. Это связано с поправками, которые приняло правительство РФ, расширив круг специалистов, которым доступна льготная ипотека. Отныне «льготный» жилищный кредит могут взять специалисты от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было раньше.

Кроме того, для сотрудников IT-компаний, зарегистрированных в регионе, минимальный уровень зарплаты должен составлять 70 тысяч рублей, тогда как ранее было 100 тысяч рублей. В расчете доходов будет учитываться зарплата и с основного места работы, и с работы по совместительству в другой аккредитованной IT-компании.

Чтобы сохранить льготную ставку по ипотеке, специалисту необходимо проработать в аккредитованной компании не менее пяти лет. Если сотрудник уволился раньше, ставка для него будет действовать еще полгода. Заявки по новым условиям уже принимаются, а кредиты начнут выдавать с 7 февраля 2023, когда новые правила вступят в силу.

Отметим, что с начала действия программы специалистам тюменских ИТ-компаний выдали 72 ипотечных кредита на общую сумму свыше 460 млн рублей. Меры государственной поддержки ИТ-отрасли реализуются в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменец выиграл крупный грант на проект по разработке экосистемы в области электронных устройств. Он составляет 880 тысяч рублей. Горожанин представил свой проект на грантовом конкурсе, организованном в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой ход».