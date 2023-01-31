В Тюменской области временно ограничили движение по автозимнику Нижняя Тавда - Междуреченский

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В Тюменской области до 4 февраля ограничили движение по автозимнику Нижняя Тавда - Междуреченский. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Данное решение связно с тем, что из-за потепления вода в районе переправы через реку Лайма поднялась и вышла на проезжую часть. Объехать участок можно по федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск и через Тавду.

- В настоящее время ведутся работы по восстановлению зимника. На съезде с автодороги Тюмень - Нижняя Тавда установлены информационные аншлаги, в ближайшее там появятся и необходимые дорожные знаки, - прокомментировали в ведомстве.

ГИБДД просит водителей проявить понимание, четко выполнять введенные ограничения и не подвергать свою жизнь опасности.