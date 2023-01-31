Тюменская служба занятости помогла найти работу 1 711 инвалидам в 2022 году

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская служба занятости помогла найти работу 1 711 инвалидам трудоспособного возраста в 2022 году. Таким образом, в ноябре доля работающих инвалидов, проживающих в регионе, составила 23% – больше, чем в среднем по стране. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.

– Удалось найти рабочие места для более чем 67 процентов инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Это на 3,9 процента больше, чем в 2021 году, – отметил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Больше всего тюменских инвалидов трудятся в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания населения и торговле.

Кстати, при содействии службы занятости в 2022 году три человека открыли собственное дело.

Напоминаем, что в Тюменской области для работодателей, в чьем подчинении находятся не менее 35 человек, установлена квота для приема на работу людей с ограниченными возможностями здоровья – 3%.