В Тюмени завершились поиски мужчины, пропавшего 14 января

Фото: отряд «ЛизаАлерт»

В Тюмени завершились поиски мужчины, пропавшего поле новогодних праздников. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение 37-летнего Дмитрия Самохина не было известно со дня его пропажи - 14 января 2023 года. Он ушел из своего дома, расположенного в Ленинском административном районе, после чего его никто не видел.

К счастью, тюменца нашли живым. На данный момент об обстоятельствах происшествия ничего не известно.

Напоминаем, что несколько дней назад в Тюмени искали 7-летнюю девочку, не вернувшуюся домой после учебы. Информация о пропаже ребенка быстро разлетелась по всем местным соцсетям и СМИ, так что к поиску юной горожанки подключалось множество желающих. К счастью, опасения мамы школьницы оказались напрасны - девочка вернулась домой целая и невредимая.