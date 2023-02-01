В Тюмени 1 февраля 2023 года потеплеет до -3 градусов

В Тюмени 1 февраля 2023 потеплеет до -3 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 1 февраля 2023 года, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В северных районах ночью местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на южный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -11…-16 градусов, при прояснении до -22, днем -3…-8 градусов, в восточных районах местами до -13.

Погода в Тюмени 1 февраля 2023 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 1 февраля (19 января по старому стилю) – день памяти христианского святого, почитаемого в лике преподобного Макария Великого. Этот отшельник является автором пятидесяти бесед, семи наставлений и двух посланий.

В народе Макария (Макара) прозвали весноуказчиком. Крестьяне на Руси судили по этому дню о весне. Если было ясно, значит, скоро придет тепло. А если метель – значит, она будет и на Масленицу. Также погода на Макара-весноуказчика говорила о том, каким будет февраль. Если в этот день было холодно, значит, весь февраль будет холодным, а лето – теплым.