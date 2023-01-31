Администрация Тюмени вновь ищет застройщика, который облагородит территории за ТРЦ «Колумб»

Фото: администрация Тюмени

Администрация Тюмени вновь ищет застройщика, который проведет реновацию территории за ТРЦ «Колумб» - в районе улицы Горпищекомбинатовская. Об этом говорится в приказе департамента земельных отношений и градостроительства областной столицы.

«Провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская площадью 6,47 гектара», - написано в документе.

Стартовая стоимость предмета торгов равна 17 600 рублям. Условия предполагают завершение реновации в пятилетний срок. За это время на территории необходимо снести 20 нежилых зданий, 18 объектов ИЖС, линии электропередачи и четыре многоэтажных домов. Вместо них на указанной местности появятся новые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в областном центре под реновацию отдают пять участков с жилыми домами. Они расположены в разных районах города.