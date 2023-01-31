Фото: Управа Восточного А.О. администрации г. Тюмени

В тюменском сквере Победы восстановили арку, поврежденную вандалами. Об это сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ городской администрации.

Работы провела подрядная организация ИП Поминов. В кратчайшие сроки рабочие навесили буквы, восстановив надпись «Сквер Победы». В управе Восточного административного округа предполагали, что ремонт конструкции начнется в первой декаде февраля, однако все удалось сделать гораздо раньше.

Фото: Управа Восточного А.О. администрации г. Тюмени

Напоминаем, что инцидент произошел несколько дней назад. Пятеро парней забрались на стелу и сорвали с нее буквы, тем самым исказив смысл слов. Однако жители близстоящих домов сняли горожан на видео, поэтому найти их не составило труда. Как итог – на тюменцев завели уголовное дело по статье «Повреждение группой лиц мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», а затем они возместили причиненный ущерб.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в Ишиме подростки забросали Вечный огонь гвоздиками.