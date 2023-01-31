В Тюмени 31 января 2023 года коронавирусом заболели еще 105 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно последним данным, за минувшие сутки зафиксировано 105 случаев заболевания, 30 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 255 629 человек.

На данный момент ни один пациент не находится на ИВЛ, однако 1 256 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

За сутки от болезни излечились 69 человек, за весь период – 249 959.

Вакцинированы против коронавируса 1 434 999 жителей, полный курс прошли 1 180 872 тюменца.

В России выявлено 5 792 человека с COVID-19, госпитализировано – 1 337. Излечились от коронавируса 6 102 человека, скончались – 45. Всего в стране зарегистрировано 21 950 192 случая.

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