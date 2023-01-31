Молодой тюменец украл у пригласившей его в гости женщины деньги и дорогие серьги

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В Тюмени сотрудники полиции отдела № 8 раскрыли кражу денег и ювелирного украшения. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, с соответствующим заявлением обратилась местная жительница 1974 года рождения. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропали золотые серьги и 10 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители установили подозреваемого – 18-летнего горожанина. Накануне он был у женщины в гостях и, поддавшись искушению, обчистил хозяйку на 55 тысяч рублей – такова общая сумма ущерба.

– В ходе распития алкоголя молодой человек зашел в спальню, где обратил внимание на шкаф, в котором лежала шкатулка. Обнаружив в ней золотые серьги и деньги, злоумышленник решил похитить имущество. Украшение, принадлежащее матери знакомой, он сдал в ломбард, а на вырученную сумму купил сотовый телефон, – прокомментировали в ведомстве.

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что два горожанина обчистили гипермаркет и попались в руки силовиков. Теперь за свой проступок злоумышленникам придется ответить по закону.