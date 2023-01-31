В Тюмени экс-силовик Павел Шадрин, насмерть сбивший дорожных рабочих, выступил в суде с последним словом

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Бывший тюменский силовик Павел Шадрин, насмерть сбивший двух дорожных рабочих, выступил с последним словом. Как сообщили в объединенной пресс-службе областной судебной системы, он признал вину и раскаивается в содеянном.

– Не проходит и дня, чтобы я не сожалел о совершенном преступлении. Погибших уже не вернуть, им не поможешь. Я, правда, раскаялся. Каждый человек должен отвечать за свои поступки и действия по закону. Прощу прощения у всех, кому причинил какой-либо вред своими действиями, – заявил экс-правоохранитель на прениях по уголовному делу.

Государственный обвинитель просит признать Павла Шадрина виновным и приговорить его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также прокурор требует лишить его специального звания майора юстиции.

Оглашение приговора состоится 2 февраля в 12.00.

Напоминаем, что трагедия произошла в ноябре 2021 года. Одному из мужчин было 35 лет, другому, предположительно, 61 год. По словам очевидцев происшествия, удар был такой силы, что жертв ДТП просто разорвало на части.