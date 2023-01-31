Житель Тюменской области из-за конфликта зарезал двух знакомых

обвиняемый находится в СИЗО

Житель Упоррвского района предстанет перед судом за убийство двух человек. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета Тюменской области, в поселке Механизаторов местные жители в одной из квартир нашли два мертвых тела. Женщины 1963 года рождения и мужчины 1972 года рождения. У обоих имелись признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран в области шеи.

Силовики, после проведения всех необходимых следственных действий, задержали убийцу. Выяснилось, что преступник знаком с погибшими. Он заявил, что в тот роковой день поругался с приятелем во время застолья. Сначала началась словесная перепалка, а потом все «вылилось» в поножовщину. Задержанный ударил ножом погибшего мужчину, а потом зашел в комнату, где была потерпевшая и нанес ей несколько ударов в шею.

Сейчас обвиняемый в страшном убийстве находится в СИЗО, а уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.