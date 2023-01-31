В Тюменской области работают кабинеты для раннего выявления онкологии

кабинеты осмотра помогают выявить наличие онкозаболевания

К сожалению, онкология довольно распространенное заболевание. И важно его выявлять как можно раньше, чтобы минимизировать негативные последствия или и вовсе справиться с этим страшным недугом. Как сообщили изданию «Наш город» в областном департаменте здравоохранения, только за прошедший год в кабинетах раннего выявления заболевания поликлиники № 12 осмотр прошли свыше 37 тысяч человек.

В ходе этих осмотров обнаружено более пяти тысяч патологических состояний хронического характера. Некоторые пациенты о своем диагнозе были в курсе, но кто-то услышал о нем впервые и сразу приступил к лечению.

Помимо этого, почти у 500 человек исследование показало предраковое заболевание. Однако благодаря комплексному осмотру, они узнали о тревожных сигналах, которые могли привести к раку.

По словам врача-онколога ГАУЗ ТО «Государственная поликлиника № 12» Ольги Грибановой, мы часто говорим, что многие виды онкологии в самом начале не дают никаких симптомов. Но пациенты, как отмечает специалист, часто спрашивают, что можно сдать, чтобы провериться на рак. А такие кабинеты осмотра как раз и помогают пройти минимальный чек-ап и выяснить всё о своем состоянии здоровья.