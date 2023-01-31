6 февраля 2023 в Тюмени увеличится количество платных парковок

фото: личная страничка мэра

В понедельник, 6 февраля, в Тюмени будет расширена зона платного паркинга. По словам главы города Руслана Кухарука, паркоматы начнут свою работу в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной.

Это, как отметил Кухарук, 13 отдельных зон, в которых доступно 1 тысяча 662 места для автотранспорта.

Также Кухарук обратился к сотрудникам «Тюменьгортранса» и попросил встретиться с жителями домов этих районов и управляющих компаний, чтобы обсудить вопросы создания парковочных мест.

Напомним, ранее мы писали, что речь о платных парковках велась еще в прошлом году. Тогда местные власти аргументировали свои действия тем, что нужно разгрузить центральную часть города. Глава Тюмени пояснял, что в городе зарегистрировано около 400 тысяч транспортных средств, из этого количества -- 300 тысяч личные автомобили граждан.