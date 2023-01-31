Компаниям, которые связаны с тюменским ТРЦ «Магеллан», грозит банкротство

компаниям грозит банкротство

Стать банкротом могут сразу три компании, которые связаны с торгово-развлекательным центром «Магеллан». Всему виной огромный долг по налогам.

Как рассказали корреспонденту «КП»–Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, заявление в суд было подано совсем недавно.

Там также раскрыли и подробности. Так, 27 января этого года в Арбитражный суд обратилась Межрайонная инспекция ФНС к ООО «Магеллан», «Энки Строй» и ТД «Энки» с заявлением о признании этих компаний банкротами.

Долг у ООО «Магеллан» более 50 млн рублей, у ООО «Энки Строй» – 964 млн, а у «Энки» – 86 млн рублей.

Компании, на которых подано заявление, имеют прямое отношение к ТРЦ «Магеллан». Он был открыт почти десять лет назад.