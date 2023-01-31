Тюменские ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС от властей получат единовременную выплату

власти готовят выплату ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Власти Тюмени готовят новую денежную меру по поддержке ликвидаторов последствий радиационных аварий, катастроф и пострадавшим от лучевой болезни.

Сейчас проект постановления о выплате к Дню участников ликвидации радиационных аварий и катастроф рассматривают чиновники региона.

Так, 2500 рублей планируется выплатить тем, кто получил или перенес лучевую болезнь и другие заболевания, которые связаны с радиацией. Такую же сумму направят тем, кто стал инвалидом из-за воздействия радиации. Помимо этого, деньги получат и те, кто находится в подразделении особого риска.

А вот 2000 тысячи выделят участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, членам семьи погибших или умерших участников ликвидации последствий.