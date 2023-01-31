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НовостиОбщество31 января 2023 4:27

Власти Тюмени выделят из городского бюджета деньги на питание школьников

Глава города подписал соответствующее постановление
Екатерина Коган
Фото: соцсети главы города

Фото: соцсети главы города

Теперь тюменским родителям не придется доплачивать за питание детей в школах. В своих социальных сетях глава Руслан Кухарук сообщил, что подписал постановление о повышении расходов на питание учащихся образовательных учреждений

Он также добавил, что такое решение было принято из-за повышения цен на продукты и в связи с необходимостью обеспечения детей качественным питанием. Средства из бюджета, по словам главы, предусмотрены и для льготной категории учеников.

Помимо этого, Руслан Кухарух пояснил, что данное постановление, где все детально будет расписано, появится на сайте местной администрации.