Власти Тюмени выделят из городского бюджета деньги на питание школьников

Фото: соцсети главы города

Теперь тюменским родителям не придется доплачивать за питание детей в школах. В своих социальных сетях глава Руслан Кухарук сообщил, что подписал постановление о повышении расходов на питание учащихся образовательных учреждений

Он также добавил, что такое решение было принято из-за повышения цен на продукты и в связи с необходимостью обеспечения детей качественным питанием. Средства из бюджета, по словам главы, предусмотрены и для льготной категории учеников.

Помимо этого, Руслан Кухарух пояснил, что данное постановление, где все детально будет расписано, появится на сайте местной администрации.