В Тюмени для пожилых людей с деменцией работает реабилитационно-досуговый центр Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

В Тюмени второй год с успехом работает реабилитационно-досуговый центр дневного пребывания пожилых людей с деменцией «Посиделки». Это проект предпринимательницы Татьяны Чернышовой, «ученицы» Школы социального предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области, где обучение проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Школа помогает открывать новые проекты, которые направлены на решение социальных проблем общества

Во время учебы Татьяна просчитала свой проект и наметила первые шаги по его реализации. По словам предпринимательницы, идея создать предприятие по уходу за пожилыми людьми возникла из ситуации в семье. Дело в том, что вид ухода, который оказывается во всех профильных заведениях для людей с деменцией, не устраивал Татьяну. О своем проекте бизнес-леди рассказывала на нескольких инвестиционных площадках, получила обратную связь от инвесторов и улучшила практическую реализацию проекта.

- Мы помогаем семьям выстроить отношения в семье со своими пожилыми родителями, у которых начались возрастные ментальные нарушения: постинсультное состояние, болезнь Альцгеймера, деменция, проблемы с памятью. Особое внимание уделяется маломобильным людям, подбираются индивидуальные занятия, по запросу приглашаются специалисты по реабилитации, - цитирует Татьяну пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области.

Во время работы с 9 утра до 19 часов пожилые безопасно проводят время, гуляют, три раза питаются и занимаются любимыми хобби. Для тех, кто любит поспать днем, есть тихая комната.