В Тюменской области активно ремонтируют дома культуры и сельские клубы Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В Тюменской области кипит работа по капитальному ремонту и строительству муниципальных объектов культуры. Как сообщили в региональном департаменте культуры, помимо комплексного капремонта объекты оснащают новым оборудованием, мебелью и инвентарем. В зрительных залах появляется новое звуковое и световое оборудование, а также кресла для зрителей.

Модернизируются и библиотеки. Помещения становятся главной площадкой для общения читателей, получения новой информации, реализацией новых творческих проектов, в т.ч. в сфере мультипликации, VR-технологий, дизайна и т.д. В школах искусств появляются новые музыкальные инструменты, классы оборудуют с учетом современных тенденций и новых образовательных требований.

Напомним, в 2022 году капитально ремонтировали три объекта культуры муниципальной собственности. Так, к Новому году в селе Горьковка Тюменского района открылся сельский клуб, а в Армизонском районе – центр культуры со зрительным залом на 270 посадочных мест. Заканчивается ремонт в доме культуры «Речник» в Тобольске.

На днях в селе Гусево открылся центр культуры и досуга со зрительным залом на 100 мест, а в Ялуторовском районе строят центр культуры и досуга со зрительным залом на 150 мест в селе Петелино. Его планируют сдать в 2023 году.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в селе Каскара Тюменского района завершился капитальный ремонт центра культуры и досуга «Юность», который проходил в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».