В поселке Московский Тюменского района строят школу, объединенную с детским садом Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В поселке Московский Тюменского района активно строят здание школы на 1100 мест. Интересно то, что образовательное учреждение объединят с детским садом на 350 мест, однако территория будет раздельной. Общими будут только медицинский кабинет и зона приготовления пищи.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, подрядчик уже закончил укладывать фундамент и стены подвала трех корпусов, а сейчас запускает установленный на объекте бетонный завод и подключает объект к инженерным сетям. А вот монолитные конструкции двух этажей корпуса для старшеклассников уже готовы. По словам начальника ГУС Тюменской области Павла Перевалова, работы планируется завершить до конца июля 2024 года.

- Подрядная организация опытная. Никаких опасений нет, - рассказал Павел Перевалов.

Также в микрорайоне «Березняковский» строят новый детский сад, который уже готов почти на 90%. Здание отапливает собственная газовая котельная, в группах смонтированы теплые полы, сейчас идет монтаж инженерных сетей и отделка внутренних помещений. Как отметила жительница микрорайона Елена Агалакова, с ГУС Тюменской области налажен конструктивный диалог, а оттого и качество детсада будет на высшем уровне.

Детский сад на 360 мест планируется сдать к 1 июня 2023 года. В нём будет 16 групп, 4 из которых – ясли.

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Начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов:

- Динамика строительных процессов в Тюменской области остаётся высокой. Прошлый 2022 год был очень плодотворным. Помимо 2 с лишним млн кв. метров жилья введено в регионе 12 социальных объектов. Этот год не станет исключением. Планируется большой объём ввода жилья в регионе, которое требует обеспечения школами, детскими садами и другими объектами, - подчеркнул он.