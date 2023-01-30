Почти 650 тюменских школьников освоили аграрные профессии в 2022 году Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Удостоверения об освоении первой рабочей профессии аграрного профиля в 2022 году получили почти 650 тюменских школьников. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, профориентацией ребят занимается Центр непрерывного аграрного образования с помощью сетевых проектов «Агропоколение» и «Мы выбираем АПК».

Наиболее популярными направлениями среди тюменцев стали: «Мастер наладчик по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка», «Агроконтроль», «Сити-фермер». Сейчас программы агрокласса и элективные курсы проходят 579 учеников Тюменской области.

Кроме получения первых профессиональных навыков по рабочим профессиям, обучение в агроклассах побуждает детей интересоваться «агропромышленными» профессиями, что помогает подготовиться к поступлению в образовательные организации аграрного профиля. За три последних года число агроклассников, которые продолжили учиться в ссузах аграрного профиля увеличилось с 17 до 26 процентов.

- Видно, как растет популярность профессий АПК, какие яркие и мотивированные абитуриенты приходят в профессиональные образовательные учреждения, с каким энтузиазмом работают молодые специалисты, как развиваются профессиональные конкурсы и как загораются новые звезды, - отметили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что заинтересованные в сотрудничестве предприятия выделяют из своих коллективов опытных наставников, которые будут отвечать за практическую подготовку учащихся агроклассов, проведение конкурсов профессионального мастерства.