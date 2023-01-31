В Тюмени женщина избила своего родственника из-за денег и попала в отделении полиции

теперь женщине придется ответить по закону

В дежурную часть полиции Тюмени из больницы поступило сообщение о том, что к ним за медпомощью обратился 47-летний мужчина с травмой головы. Опросив потерпевшего, участковый уполномоченный выяснил, что телесные повреждения ему нанесла сестра.

Корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе областного МВД рассказали, что сотрудники ведомства поймали 54-летнюю женщину. Доставили в отдел полиции, где она объяснила, что незадолго до инцидента мужчина попросил у нее пять тысяч рублей. А в тот самый злополучный день родственники выпивали алкоголь и поругались из-за того, что женщина потребовала вернуть долг, но получила отказ. Завязался конфликт. Сначала словесный, а потом и физический. Разгоряченная задержанная не выдержала накала страстей и ударила «противника» чайником по голове.

На гражданку заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». За подобное правонарушение предусматривается лишение свободы сроком до двух лет. Однако сейчас фигурантке дела избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.