В голышмановскую Областную больницу №11 поступили три новеньких автомобиля «скорой помощи» Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Очередная партия автомобилей для службы скорой медицинской помощи поступила в голышмановскую Областную больницу №11. Автопарк службы скорой помощи пополнился новыми машинами в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и во исполнение национального проекта «Здравоохранение». Теперь три новеньких авто вышли на линии в Омутинском, Юргинском и в Голышмановском районах.

Во всех машинах есть портативные аппараты искусственной вентиляции легких, редукторы-ингаляторы, дефибрилляторы, электрокардиографы и другое необходимое оборудование. По словам старшего фельдшера больницы Светланы Чевжик, все автомобили оснащены современным оборудованием для оказания помощи детям и взрослым в разном состоянии.

- Новые машины улучшили доступность и качество оказания медицинской помощи. Появилась возможность более эффективно оказывать медпомощь за меньшее время, - отметила Светлана Чевжик.

Как отметил главный врач областной больницы №11 Алексей Белов, уровень современной медицинской техники каждой машины поистине впечатляет. Бригада может приехать на вызов в любой населенный пункт, без опасения застрять на бездорожье и оказать на месте необходимую помощь в любой ситуации.

- Развитие службы скорой помощи - одно из приоритетных направлений системы здравоохранения области, и региональная программа модернизации успешно способствует выполнению поставленных задач, - отметил он.

КСТАТИ

В первую очередь, «скорая» оказывает экстренную помощь пациентам с отсутствием сознания, остановкой сердца, удушьем, травмами, кровотечением и обострением хронических заболеваний, которые представляют угрозу жизни пациента.