В Тюменской области на развитие промышленности и инвестиционной деятельности направят более 590 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

Общий объем затрат на реализацию региональной государственной программы «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности» в 2023 году превысит более 590 миллионов рублей. По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, важным результатом реализации программы станет рост такого показателя, как объем инвестиций в основной капитал, до более чем 300 млрд рублей.

Расходы на возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, который заключен с российскими кредитными организациями, и субсидирование развития лизинга оборудования для промышленных предприятий составят 100 миллионов рублей. Еще 220 миллионов рублей составят затраты на возмещение из областного бюджета части стоимости заказанного и оплаченного оборудования, работ и услуг.

На развитие муниципальных индустриальных площадок направят более 22 млн рублей, на помощь продвижению продукции тюменских производителей – более 19 млн рублей. Еще 46 миллионов направят на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, из них 14 млн рублей – из федерального бюджета.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, в 2023 году сохраняются все региональные меры поддержки промышленности и инвесторов, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень сообщала о том, что в экономику Тюменской области привлечено более 3,3 млрд рублей благодаря гарантийному фонду. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».